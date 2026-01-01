Артикул: MTG-0762

CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования.

Боковой доступ к функциональному отделению.

Карман-вкладыш для аксессуаров

Благодаря гибким внутренним разделителям рюкзак можно превратить в классический рюкзак для фотооборудования, вмещающий 2 камеры с объективами.

Регулируемый нагрудный ремень для комфортного ношения

Наружный карман на резинке для бутылок с питьевой водой и т. д.

Боковая система для переноски штатива.

Отделение для ноутбука/планшета (макс. 22,5 х 32 см)