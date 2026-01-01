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CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования
CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования
CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования
CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования
CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования

CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0762

CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования. 

Боковой доступ к функциональному отделению.
Карман-вкладыш для аксессуаров
Благодаря гибким внутренним разделителям рюкзак можно превратить в классический рюкзак для фотооборудования, вмещающий 2 камеры с объективами.
Регулируемый нагрудный ремень для комфортного ношения
Наружный карман на резинке для бутылок с питьевой водой и т. д.
Боковая система для переноски штатива.
Отделение для ноутбука/планшета (макс. 22,5 х 32 см)

Описание

Цвет: брусничный
Внутренние размеры (ДхВхГ): 28х40х12 см (отделение для техники)
Вес: 1140 г

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 62 мм.

Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 62 мм.

790 ₽
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