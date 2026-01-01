CULLMANN SEATTLE TwinPack 400+ berry рюкзак для фото оборудования. 

Цвет: брусничный
Внутренние размеры (ДхВхГ): 28х40х12 см (отделение для техники)
Вес: 1140 г
Защитный фильтр RayLab UV Slim, ультрафиолетовый, диаметр - 62 мм.
Защитный UV фильтр блокирует ультрафиолетовое излучение, отсекает лучи с длиной волны короче 410 нм и повышая качество фотографий. Фильтр также защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Не влияет на цветовой баланс. Тонкая оправа позволяет использовать фильтр и с широкоугольными объективами. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 62 мм.