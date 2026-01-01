Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey рюкзак для фото оборудования

Характеристики:
- цвет - серый
- внутренние размеры, см - 22х29х11,5
- вес, г - 550
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, имеет подкладку для защиты от ударов.
Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает оборудование от непогоды.
Характеристики:
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Адаптер с быстросъемной площадкой Fotokvant P-QR60 для штатива.
Быстросемная площадка для штативов, имеет крепление винт на 1/4 дюйма. Идеально подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Адаптер оснащен двумя пузырьковыми уровнями и позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив. Изготовлен из алюминия. Размер площадки - 38х60 мм.