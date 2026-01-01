Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey рюкзак для фото оборудования

Арт. DAN-1789

Адаптер с быстросъемной площадкой Fotokvant P-QR60 для штатива.

Быстросемная площадка для штативов, имеет крепление винт на 1/4 дюйма. Идеально подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Адаптер оснащен двумя пузырьковыми уровнями и позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив. Изготовлен из алюминия. Размер площадки - 38х60 мм.