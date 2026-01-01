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Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey рюкзак для фото оборудования
Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey рюкзак для фото оборудования
Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey рюкзак для фото оборудования

Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0090

Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 grey сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, имеет подкладку для защиты от ударов.

Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает оборудование от непогоды.

Описание

Характеристики:

  • цвет - серый
  • внутренние размеры, см - 22х29х11,5
  • вес, г - 550

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Наличие
в наличии 1-3 шт

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1 390 ₽
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