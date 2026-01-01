Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 blue рюкзак для фото оборудования

Артикул: MTG-0088

Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 blue сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, обладает подкладкой для защиты от ударов. Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает Ваше оборудование от непогоды.