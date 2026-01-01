Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 black рюкзак для фото оборудования

Характеристики:
- цвет - черный
- внутренние размеры, см - 22х29х11,5
- вес, г - 550
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 black сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, обладает подкладкой для защиты от ударов. Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает Ваше оборудование от непогоды.
Характеристики:
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