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Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 black рюкзак для фото оборудования

Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 black рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0087

Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 black сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, обладает подкладкой для защиты от ударов. Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает Ваше оборудование от непогоды.

Описание

Характеристики:

  • цвет - черный
  • внутренние размеры, см - 22х29х11,5
  • вес, г - 550

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