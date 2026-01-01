Cullmann MALAGA BackPack 550+ рюкзак для фото-видео оборудования черный

Артикул: NVF-9671

Cullmann MALAGA BackPack 550+ - рюкзак для фото-видео оборудования.

Легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных аксесуаров. Эргономичная форма и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Рюкзак изготовлен из полиэстра 450D с покрытием из ПУ.

Внутренние размеры 27,5х42х13 см, вес - 672 гр. Цвет – черный.