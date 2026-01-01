Cullmann MALAGA BackPack 550+ рюкзак для фото-видео оборудования черный

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann MALAGA BackPack 550+ - рюкзак для фото-видео оборудования.
Легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также различных аксесуаров. Эргономичная форма и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Рюкзак изготовлен из полиэстра 450D с покрытием из ПУ.
Внутренние размеры 27,5х42х13 см, вес - 672 гр. Цвет – черный.
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