images
Cullmann MALAGA BackPack 550+ рюкзак для фото-видео оборудования черный

Cullmann MALAGA BackPack 550+ рюкзак для фото-видео оборудования черный

Cullmann
Артикул: NVF-9671

Cullmann MALAGA BackPack 550+ - рюкзак для фото-видео оборудования.

Легкий и надежный рюкзак, предназначен для хранения и транспортировки фото- и видеокамер, а также  различных аксесуаров. Эргономичная форма и широкие лямки рассчитаны на комфортную эксплуатацию в течение длительного времени. Рюкзак изготовлен из полиэстра 450D с покрытием из ПУ.

Внутренние размеры 27,5х42х13 см, вес - 672 гр. Цвет – черный.

Описание

Cullmann MALAGA BackPack 550+ рюкзак для фото-видео оборудования черный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Distorting Grid
Distorting Grid
ХОРСТ ФААС — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФРОНТОВЫХ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
ХОРСТ ФААС — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФРОНТОВЫХ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Доротея Ланж
Доротея Ланж
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
​Илья Лукьянов — самобытный российский фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.