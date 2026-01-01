Артикул: OLE-1745

CULLMANN BRISTOL DayPack 600+ dark blue рюкзак для фото оборудования

Рюкзак подходит для небольших камер с аксессуарами. Боковой клапан для быстрого доступа к камере. Рюкзак оснащен двумя отсеками для планшета и ноутбука. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман с органайзером. Сбоку предусмотрена система для прикрепления штатива, внешний эластичный карман. В рюкзаке также есть чехол для защиты от дождя/солнца.





