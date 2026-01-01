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CULLMANN BRISTOL DayPack 600+ dark blue рюкзак для фото оборудования
CULLMANN BRISTOL DayPack 600+ dark blue рюкзак для фото оборудования
CULLMANN BRISTOL DayPack 600+ dark blue рюкзак для фото оборудования

CULLMANN BRISTOL DayPack 600+ dark blue рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1745

CULLMANN BRISTOL DayPack 600+ dark blue рюкзак для фото оборудования

Рюкзак подходит для небольших камер с аксессуарами. Боковой клапан для быстрого доступа к камере. Рюкзак оснащен двумя отсеками для планшета и ноутбука. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман с органайзером. Сбоку предусмотрена система для прикрепления штатива, внешний эластичный карман. В рюкзаке также есть чехол для защиты от дождя/солнца.


Описание

Характеристики:

  • Цвет: синий с черным
  • Внутренние размеры (ДхВхГ): 28х23х15 см
  • Вес: 1,450 кг

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