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Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown рюкзак для фото оборудования
Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown рюкзак для фото оборудования
Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown рюкзак для фото оборудования
Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown рюкзак для фото оборудования

Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0081

Рюкзак для фотооборудования Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, отсек для ноутбука. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман с органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.

Описание

Характеристики

  • цвет - синий
  • внутренние размеры, см - 28х23х15
  • вес, г - 1450

Комплектация

  • Чехол для защиты от дождя/солнца.
  • Наплечный ремень

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