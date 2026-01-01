Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown рюкзак для фото оборудования

Характеристики
- цвет - синий
- внутренние размеры, см - 28х23х15
- вес, г - 1450
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак для фотооборудования Cullmann BRISTOL DayPack 600+ brown идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, отсек для ноутбука. Мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман с органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.
Характеристики
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Фолиевый фильтр Marine Blue 131 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-90120GS размером 91х122 см.
Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 91x122 см. Вес - 0,8 кг.