Cullmann BRISTOL DayPack 600+ blue рюкзак для фото оборудования

Артикул: MTG-0080

Рюкзак для фотооборудования Cullmann BRISTOL DayPack 600+ blue идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, отсек для ноутбука, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман с органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.