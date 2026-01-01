Cullmann BRISTOL DayPack 600+ blue рюкзак для фото оборудования

Характеристики
- цвет - синий
- внутренние размеры, см - 28х23х15
- вес, г - 1450
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак для фотооборудования Cullmann BRISTOL DayPack 600+ blue идеально подходит для небольших камер с аксессуарами. Имеется боковой клапан для быстрого доступа, отсек для планшета, отсек для ноутбука, мягкий регулируемый наплечный ремень, металлическая застёжка-защёлка. Передний карман с органайзером. Сбоку имеется система для прикрепления штатива и внешний эластичный карман.
Характеристики
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