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Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники
Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники

Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники

Case Logic
Артикул: NVF-8938

Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast – рюкзак для фототехники.

Вмещает DSLR-камеру, 4–8 дополнительных объективов (до 70–200 мм) и аксессуары. Также есть возможность разместить ноутбук размером 15" и графический планшет. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок. Внутренний размер – 26x18x40 см. Вес – 1,77 кг.

Описание

Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Благодаря инновационной системе регулировки ремней лишнюю длину всегда можно свернуть, чтобы она не мешала. Мягкая эргономичная задняя панель и наплечные ремни обеспечивают максимальный комфорт при носке, а надежный нагрудный ремень предотвращает смещение рюкзака при ходьбе.

Водонепроницаемая конструкция DuraBase обеспечивает полную защиту и устойчивость, а инновационная система "гамак" поддерживает камеру, обеспечивая максимальную защиту от ударов.

Рюкзак имеет внутренний карман с возможностью двойного доступа. Верхняя крышка открывается в направлении от тела, обеспечивая удобный доступ к камере и двум аксессуарам расположенным сверху.

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1 280 ₽
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