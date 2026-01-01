Case Logic KDB-101-BLACK Kontrast рюкзак для фототехники

Описание

Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Благодаря инновационной системе регулировки ремней лишнюю длину всегда можно свернуть, чтобы она не мешала. Мягкая эргономичная задняя панель и наплечные ремни обеспечивают максимальный комфорт при носке, а надежный нагрудный ремень предотвращает смещение рюкзака при ходьбе.

Водонепроницаемая конструкция DuraBase обеспечивает полную защиту и устойчивость, а инновационная система "гамак" поддерживает камеру, обеспечивая максимальную защиту от ударов.

Рюкзак имеет внутренний карман с возможностью двойного доступа. Верхняя крышка открывается в направлении от тела, обеспечивая удобный доступ к камере и двум аксессуарам расположенным сверху.