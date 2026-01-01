Case Logic DSS-101-BLACK рюкзак для фототехники

Описание

Конструкция рюкзака обеспечивает быстрый доступ к фотооборудованию. В верхнем отделении с молнией могут храниться личные вещи, например, телефон, завтрак или солнечные очки, а внутренний карман с молнией идеально подходит для хранения кошелька или документов. Специальный отдел идеально подойдет для планшета, а внутренний карман для карты памяти.

Эргономичная конструкция сочетает мягкую сетчатую заднюю панель и широкий плечевой ремень с сетчатой подкладкой, а дополнительный пояс защелкивается на ремне и регулируется для распределения веса фотооборудования, так что сумка будет надежно закреплена даже при активном движении.

Компактный боковой отдел для монопода или штатива оснащен регулируемым кайпалоновым ремнем, который предотвращает скольжение.

Влагозащитный чехол удобно размещается поверх сумки и защищает ее содержимое от дождя или снега (если он не используется, его можно держать в специальном отделении в задней панели).