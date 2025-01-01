Tenba (637-767) Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Артикул: MTG-1637

Tenba Axis v2 Tactical LT Backpack 18 MultiCam Black рюкзак для фототехники.

Облегченная версия популярной серии Tenba Axis разработана для фотографов, которым нужен надежный рюкзак для защиты фототехники, но при этом не тяжелый.



Удобный и легкий рюкзак Tenba Axis v2 LT 18L Backpack объемом 18 литров с быстрым боковым доступом с правой и левой стороны к основному отделению с фотооборудованием и быстрым верхним доступом к отделению для личных вещей.