пульт ДУ для Canon

В интернет-магазине Фотогора продаются спусковые тросики, синхрокабели и пульты ДУ для Canon.

Мы предлагаем фотооборудование производства YongNuo, Fotokvant, Manfrotto, Grifon и других брендов, любимых российскими фотографами за качество и доступность продукции

Компактные, эргономичные и стабильно работающие ПДУ совместимы с разными моделями Canon, позволяют:

избежать потерь резкости на снимке из-за вибраций, дрожания рук;

работать со значительной дистанции - от 10 метров для проводных и 100 метров для беспроводных моделей;

качественно синхронизируют работу камер и вспышек на расстоянии в мануальном и/или автоматическом режиме.

Ассортимент ПДУ для Canon на сайте Фотогора

В каталоге представлены проводные, инфракрасные, радиоуправляемые и комбинированные пульты. Доступные электронные ПДУ с кабелем позволяют добиться точности фокусировки, выполнить дистанционный TTL-замер и управлять кнопкой спуска затвора в разных режимах - срабатывание, замер экспозиции, длинная вспышка BULB. Инфракрасные модели компактны, универсальны, компактны, срабатывают при наведении на ИК-приемник камеры. Радиоуправляемые пульты максимально технологичны, обеспечивают надежную связь вне прямой видимости и управляют мощностью в ручном и TTL-режимах.

ПДУ для Canon совместимы с разными моделями:

EOS – 60D-1100D, 60Da, 300V, 50E;

Rebel – T4i, T3i, T3, T2i, T1i, XSi, XS, XTi, XT;

Powershot – G10, G11, G12, G1X;

Kiss - X6, X5, X4, X3 Digital, X2, X, N, F и многими другими.

Мы постоянно расширяем каталог аксессуаров для Кенон, следя за обновлением линеек японского производителя. Чтобы подобрать пульты ДУ для вашей камеры Canon, проконсультируйтесь с нашими менеджерами, и они быстро найдут подходящее решение под ваши пожелания и бюджет.