пульт ДУ для Canon

В интернет-магазине Фотогора продаются спусковые тросики, синхрокабели и пульты ДУ для Canon.

Мы предлагаем фотооборудование производства YongNuo, Fotokvant, Manfrotto, Grifon и других брендов, любимых российскими фотографами за качество и доступность продукции

Компактные, эргономичные и стабильно работающие ПДУ совместимы с разными моделями Canon, позволяют:

  • избежать потерь резкости на снимке из-за вибраций, дрожания рук;
  • работать со значительной дистанции - от 10 метров для проводных и 100 метров для беспроводных моделей;
  • качественно синхронизируют работу камер и вспышек на расстоянии в мануальном и/или автоматическом режиме.

Ассортимент ПДУ для Canon на сайте Фотогора

В каталоге представлены проводные, инфракрасные, радиоуправляемые и комбинированные пульты. Доступные электронные ПДУ с кабелем позволяют добиться точности фокусировки, выполнить дистанционный TTL-замер и управлять кнопкой спуска затвора в разных режимах - срабатывание, замер экспозиции, длинная вспышка BULB. Инфракрасные модели компактны, универсальны, компактны, срабатывают при наведении на ИК-приемник камеры. Радиоуправляемые пульты максимально технологичны, обеспечивают надежную связь вне прямой видимости и управляют мощностью в ручном и TTL-режимах.

ПДУ для Canon совместимы с разными моделями:

  • EOS – 60D-1100D, 60Da, 300V, 50E;
  • Rebel – T4i, T3i, T3, T2i, T1i, XSi, XS, XTi, XT;
  • Powershot – G10, G11, G12, G1X;
  • Kiss - X6, X5, X4, X3 Digital, X2, X, N, F и многими другими.

Мы постоянно расширяем каталог аксессуаров для Кенон, следя за обновлением линеек японского производителя. Чтобы подобрать пульты ДУ для вашей камеры Canon, проконсультируйтесь с нашими менеджерами, и они быстро найдут подходящее решение под ваши пожелания и бюджет.

Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-9418
Fotokvant RS-60E3 проводной пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RS-60E3 - электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

590 ₽
В корзину
Phottix 89114 кабель для PocketWizard ACC Canon C8
Арт. NVF-9933
Phottix 89114 кабель для PocketWizard ACC Canon C8
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (89114) - кабель для PocketWizard ACC Canon C8.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Canon. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
 
Совместим с Canon EOS 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 5D, DMkII, 7D, 1D, 1Ds, Mark I-IV.
900 ₽
В корзину
Manfrotto MVR901ECLA пульт управления
Арт. OLE-0596
Manfrotto MVR901ECLA пульт управления
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVR901ECLA – пульт управления для видеокамер, поддерживающих протокол LANC (Canon/Sony). Позволяет дистанционно управлять запуском и остановками съемки: зумированием и прочими функциями.

60 090 ₽
В корзину
Grifon C1 кабель для пульта дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Grifon C1 кабель для пульта дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon C1 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Canon. Совместим с моделями 1200D,1100D (Rebel T3), 1000D (Rebel XS), 700D, 650D (T4i), 600D (Rebel T3i), 60Da, 60D, 550D (Rebel T2i), 500D (Rebel T1i), 450D (Rebel Xsi), 100D. Разъемы C1 и микроджек 2,5 мм.

460 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину
Fotokvant RS-80N3 проводной пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Арт. NVF-9310
Fotokvant RS-80N3 проводной пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RS-80N3 - электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

590 ₽
В корзину
Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-2723
Fujimi FJ SR-C3 проводной пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ SR-C3 – электронный проводной пульт ДУ для фотокамер системы Canon. Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии. Удобен для работы фотографов, когда необходим контроль за скоростью затвора. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала.

 

350 ₽
В корзину
Хит
YongNuo LS-02/C3 кабель для фотоаппаратов Canon 1D/5D/7D/50D
Арт. NVF-7321
YongNuo LS-02/C3 кабель для фотоаппаратов Canon 1D/5D/7D/50D
Наличие
Москва: более 10 шт

YongNuo LS-02/C3 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Canon 1D/5D/7D/50D.

470 ₽
В корзину
YongNuo LS-02/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
Арт. NVF-7345
YongNuo LS-02/C1 кабель для Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D
Наличие
Москва: более 10 шт

YongNuo LS-02/C1 – кабель для дистанционного управления камерой с помощью синхронизатора. 

Совместим с Canon 1000D/600D/500D/400D/300D/60D.

470 ₽
В корзину
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Арт. NVF-7433
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix 10150 Remote Switch C8 1mкомпактный проводной пульт дистанционного управления.

Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля, м – 1. Совместим со следующими фотокамерами Canon: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/5D/5D Mark II/7D/1D/1Ds Mark I-IV.

2 870 ₽
В корзину
Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS
Арт. NVF-7985
Pixel J3,5-N3 синхрокабель для пульта дистанционного управления для Canon EOS
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Pixel J3,5-N3 – синхрокабель для пульта дистанционного управления, который предназначен для синхронизации пульта и фотокамеры Canon EOS. Совместим с камерами Canon EOS – 7D, 6D, 5D, 1D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D. Длина, см – 120. 

462 ₽
В корзину
Fujimi FJ MC-С проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon
Арт. NVF-9921
Fujimi FJ MC-С проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fujimi FJ MC-С - проводной пульт ДУ с таймером для системы Canon.

Пульт может быть использован для дистанционного TTL-замера и спуска затвора, а также как таймер. Таймер можно установить в пределе от 1 секунды до 99 часов.

Использование пульта помогает избежать сотрясения фотокамеры в момент спуска затвора. Незаменим при съемке со штатива на длительных выдержках.

1 860 ₽
В корзину
