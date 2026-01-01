images
images
images
images
images
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива
Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива

Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива

Tenba
Артикул: OLE-2263

Прочный чехол цилиндрической формы с контрастной молнией для объектива с мягкой подкладкой и  дополнительной защитой в виде формованных крышек из этиленвинилацетата на обоих концах. Подходит для беззеркальных зум-объектиов или объективов с фиксированным фокусным расстоянием длиной до 9 см. Оснащен петлей на задней стороне для крепления чехла к поясному ремню, сумкам или рюкзакам. В комплекте салфетка из микрофибры для чистки линз, которая находится во внутреннем сетчатом кармане.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 11 х 13 х 11 см
  • Внутренние размеры 9 х 9 х 9 см
  • Вес 140 гр.

Отзывы о товаре

Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата
Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата
Арт. MTG-2095
Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата
Наличие
более 10 шт

Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 12 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов. Внешние размеры, см – 22х30х17. Внутренние размеры, см – 20х29х14. 

5 400 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
Арт. OLE-1737
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 19 ч

GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой

Адаптер используется для быстрой установки камер на различного вида опоры. Оснащен двумя  винтами для крепления камеры с резьбами  1/4" и 3/8" и резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8", винтом 3/8" для крепления на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и прочих. Быстросъемная площадка длиной 90 мм оснащена противоскользящими резиновыми накладками и фиксирующим стопором, защищающими камеру от случайного падения при установки или демонтаде с площадки. 

-10 %2 590 ₽
2 330 ₽
В корзину

Видео

Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Недорогой штатив для блогера или начинающего фотографа
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.