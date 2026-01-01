Tenba (636-356) Tools Lens Capsule 9x9 см чехол жесткий для объектива

Характеристики:
- Внешние размеры 11 х 13 х 11 см
- Внутренние размеры 9 х 9 х 9 см
- Вес 140 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный чехол цилиндрической формы с контрастной молнией для объектива с мягкой подкладкой и дополнительной защитой в виде формованных крышек из этиленвинилацетата на обоих концах. Подходит для беззеркальных зум-объектиов или объективов с фиксированным фокусным расстоянием длиной до 9 см. Оснащен петлей на задней стороне для крепления чехла к поясному ремню, сумкам или рюкзакам. В комплекте салфетка из микрофибры для чистки линз, которая находится во внутреннем сетчатом кармане.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Tenba 637-784 Skyline v2 Shoulder Bag 12 Black сумка для фотоаппарата. Легкая и прочная сумка Tenba Skyline v2 Shoulder Bag 12 для путешествий и прогулок по городу с фотокамерой и набором объективов. Внешние размеры, см – 22х30х17. Внутренние размеры, см – 20х29х14.
GreenBean Base 90 адаптер штативный с быстросъемной площадкой
Адаптер используется для быстрой установки камер на различного вида опоры. Оснащен двумя винтами для крепления камеры с резьбами 1/4" и 3/8" и резьбовыми отверстиями 1/4" и 3/8", винтом 3/8" для крепления на ригах, кронштейнах, стабилизаторах и прочих. Быстросъемная площадка длиной 90 мм оснащена противоскользящими резиновыми накладками и фиксирующим стопором, защищающими камеру от случайного падения при установки или демонтаде с площадки.