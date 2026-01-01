Tenba 637-775 Skyline v2 Top Load 8 Gray холстер для фотоаппарата

Размещение
• Беззеркальная или зеркальная камера с объективом длиной до 8,9 см
• Карты памяти, аккумуляторы, кабели и другие аксессуары
• Настольный штатив
• Бутылка с водой
Ключевые особенности
• Гарантия производителя 5 лет
• Моментальный доступ к фотоаппарату с установленным объективом
• Защита установлена по всему корпусу сумки
• Два способа переноски
• Съемный плечевой ремень
• Дополнительные карманы
• Влагостойкое дно
• Водоотталкивающий 300D полиэстер с PU покрытием
• Дополнительная прошивка в точках крепления
• Молнии YKK
По всему корпусу холстера установлена амортизирующая пена EVA, которая отлично гасит удары и защищает вашу камеру и объектив от механических повреждений.
Обратное открытие крышки обеспечивает быстрый и безопасный доступ к содержимому, холстер не накренится, и камера случайно не выпадет.
Внутренний делитель обеспечивает дополнительную защиту содержимому и позволяет точно настроить пространство под размер оборудования. Делитель съемный, его можно удалить и использовать холстер для личных вещей.
Регулируемый по длине плечевой ремень позволяет носить холстер на плече или через плечо в зависимости от ваших предпочтений. Ремень съемный.
Также вы можете носить холстер за ручку, которая расположена посередине откидной крышки. За счет такого расположения холстер не заваливается набок и находится всегда перпендикулярно поверхности.
На внешней стороне холстера расположен карман на молнии для предметов первой необходимости.
Боковые внешние сетчатые карманы подойдут для бутылки с водой и настольного штатива.
На внутренней стороне откидной крышки расположен карман с полупрозрачным окном на молнии для аккуратного размещения аксессуаров – карт памяти, светофильтров, аккумуляторов, кабелей и т.п.
Холстер изготовлен из водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent). PU покрытие повышает износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах, а пропитка DWR устойчивость к влаге.
Дно изготовлено из влагостойкого 900D полиэстера с покрытием TPU. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Установлены надежные японские молнии YKK с двойным бегунком, что обеспечивает удобный доступ.
Усиленные швы в точках натяжения.
Характеристики:
• Внешние размеры, см – 19х19х13
• Внутренние размеры, см – 18х18х12
• Вес, кг – 0,27