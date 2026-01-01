images
Rekam PYRAMID RBX-53 сумка для фотокамеры черная

Rekam PYRAMID RBX-53 сумка для фотокамеры черная

Rekam
Артикул: NVF-5153

Rekam PYRAMID RBX-53 – стильная, эргономичная сумка для зеркальной фотокамеры средних размеров. Модель изготовлена из прочного материала, оснащена надежными молниями и креплениями, которые обеспечивают максимальную защиту фототехнике.

Описание

Удобно расположенные отсеки и карманы позволяют разместить несколько аксессуаров. Отсек для личных вещей, сделанный в форме мягкого раструба, при необходимости удобно складывается и не занимает лишнего места.

Характеристики:

  • размер, см – 23,5x13,5x23
  • материал – нейлон 600D
  • материал для креплений ремня – металл
  • цвет – черный
  • вес, кг – 0,485

 

Комплектация

  • Сумка.
  • Ремень.
  • Защитный чехол.
  • Крепеж для бутылок.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fujimi FBNP-BG1/FG1 аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Арт. DAN-1302
Fujimi FBNP-BG1/FG1 аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBNP-BG1/FG1 - аккумулятор 950 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, подходит для фотокамер Sony, которые используют в своей работе акб. NP-BG1/NP-FG1.


360 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера