Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 сумка-кобура для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным длиннофокусным объективом типа 70–200 мм. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива, вспышки и аксессуаров. Носить модель можно в руке, на плече и в виде рюкзака. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen