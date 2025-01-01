Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 сумка-кобура для фотоаппарата

Артикул: OLE-0730

Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным длиннофокусным объективом типа 70–200 мм. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива, вспышки и аксессуаров. Носить модель можно в руке, на плече и в виде рюкзака. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).