Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 сумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 сумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0730

Manfrotto PL-AH-17 Pro Light Access H-17 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным длиннофокусным объективом типа 70–200 мм. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива, вспышки и аксессуаров. Носить модель можно в руке, на плече и в виде рюкзака. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).

Описание

Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 34х21х15,5
  • внутренние размеры, см – 32x19x13,5
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
  • вес, кг – 0,64

