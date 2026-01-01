images
Manfrotto PL-AH-16 Pro Light Access H-16 сумка-кобура для фотоаппарата

Артикул: OLE-0729

Manfrotto PL-AH-16 Pro Light Access H-16 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным объективом. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения двух дополнительных объективов и вспышки. Переноска осуществляется с помощью съемного регулируемого плечевого ремня и верхней ручки. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения). 

Описание

Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 28х25х18
  • внутренние размеры, см – 27x23x16
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
  • вес, кг – 0,58

