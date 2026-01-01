images
Manfrotto H-M-E Essential M cумка-кобура для фотоаппарата
Manfrotto H-M-E Essential M cумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto H-M-E Essential M cумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-6593

Manfrotto H-M-E Essential M – V-образная сумка для DSLR-камер с установленным SuperZoom объективом, например D5500 + 18-140 мм. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Водоотталкивающая ткань защитит ваше оборудование в любую погоду. Сумку можно использовать в качестве напоясной или наплечной. Размер, см – 25х17х14. 

Описание

Технические характеристики:

  • цвет – черный
  • внешние размеры, см – 25х17х14
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • влагостойкая ткань – да
  • вес, г – 260

Видео

