Manfrotto H-M-E Essential M cумка-кобура для фотоаппарата

Manfrotto H-M-E Essential M – V-образная сумка для DSLR-камер с установленным SuperZoom объективом, например D5500 + 18-140 мм. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Водоотталкивающая ткань защитит ваше оборудование в любую погоду. Сумку можно использовать в качестве напоясной или наплечной. Размер, см – 25х17х14.
Технические характеристики:
