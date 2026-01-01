Артикул: NVF-8097

Lowepro Toploader Pro 70 AW – фотосумка сумка для хранения и транспортировки фототехники. Позволяет размещать зеркальную, 35 мм камеру с установленным объективом 70–200, f/2.8, что очень удобно для оперативной съемки. Сумка оснащена всепогодной накидкой, которая может защитить технику от сильного дождя. Изготовлена из водостойкого нейлона 600D TXP™ ripstop.