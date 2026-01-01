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Lowepro Toploader Pro 70 AW фотосумка
Lowepro Toploader Pro 70 AW фотосумка
Lowepro Toploader Pro 70 AW фотосумка
Lowepro Toploader Pro 70 AW фотосумка

Lowepro Toploader Pro 70 AW фотосумка

Lowepro
Артикул: NVF-8097

Lowepro Toploader Pro 70 AW – фотосумка сумка для хранения и транспортировки фототехники. Позволяет размещать зеркальную, 35 мм камеру с установленным объективом 70–200, f/2.8, что очень удобно для оперативной съемки. Сумка оснащена всепогодной накидкой, которая может защитить технику от сильного дождя. Изготовлена из водостойкого нейлона 600D TXP™ ripstop. 

Описание

Lowepro Toploader Pro 70 AW фотосумка

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