Lowepro Toploader 65 AW фотосумка

Артикул: NVF-8471

Lowepro Toploader 65 AW – сумка для хранения и транспортировки фототехники.

Позволяет размещать зеркальную, 35 мм камеру с установленным объективом, что очень удобно для оперативной съемки. В комплекте всепогодная накидка, которая может защитить технику от сильного дождя. Сумка изготовлена из водостойкой 600D TXP™ ripstop ткани и 2000D баллистического нейлона. Размер, см – 16,5х15х20.