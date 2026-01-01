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Lowepro Toploader Pro 75 AW фотосумка

Lowepro Toploader Pro 75 AW фотосумка

Lowepro
Артикул: NVF-8381

Lowepro Toploader Pro 75 AW – сумка для хранения и транспортировки фототехники. Позволяет размещать зеркальную, 35 мм камеру с установленным объективом 80–200, f/2.8, что очень удобно для оперативной съемки. В комплекте всепогодная накидка, которая может защитить технику от сильного дождя.

Сумка изготовлена из водостойкой 600D TXP™ ripstop ткани и 2000D баллистического нейлона. Размер, см – 18х15х32.

Описание

Lowepro Toploader Pro 75 AW фотосумка

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