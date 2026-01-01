Kata Select-18 UL Holster cумка для фотоаппарата ULS18

Артикул: NVF-7940

Kata Select-18 UL Holster – ультралегкий хольстер для хранения и транспортировки профессиональной фотокамеры с объективом 70-200 мм. Модель изготовлена с учетом последних разработок компании Kata и сочетает в себе все лучшие наработки производителя, в т.ч. современные материалы и дизайн. Стенки хольстера защищены легкой структурированной пеной, а универсальная модульная система позволяет после извлечения дивайдеров максимально облегчить сумку. Холстер удобен для использования в путешествиях и имеет два боковых кармана, в которых можно разместить дополнительные объектив, вспышку и другие аксессуары.