Kata Grip-16 DL Holster B фотосумка

Артикул: NVF-8386

Kata Grip-16 DL Holster B – сумка-кобура для любительской и полупрофессиональной камеры. Служит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне.

На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым телеобъективом. В дополнительные карманы могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер, см – 28х17,5х12. Вес, кг – 0,43.