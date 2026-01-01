images
Fujimi
Артикул: NVF-5779

Fujimi сумка малая для DSLR Nikon – V-образная сумка для DSLR-камер с установленным зум-объективом. Размер 175х170х125. Верхняя загрузка позволяет вынимать фотокамеру легко и быстро, чтобы не упустить интересный момент. Ремешок с антискользящей плечевой поддержкой и металлическими карабинами-замками обеспечивает надежную фиксацию камеры на плече.  

Описание

Fujimi сумка для DSLR Nikon малая 175х170х125

