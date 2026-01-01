Fancier ALPHA 10 фотосумка кобура для камеры

Fancier

Артикул: NVF-8507

Fancier ALPHA 10 – сумка-кобура для зеркальной камеры, послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли.

Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей со штатным объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены карточки памяти и батареи. Размер, см – 16х14,5х21. Вес, г – 210.