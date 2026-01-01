images
Fancier ALPHA 10 фотосумка кобура для камеры

Fancier ALPHA 10 фотосумка кобура для камеры

Fancier
Артикул: NVF-8507

Fancier ALPHA 10 – сумка-кобура для зеркальной камеры, послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли.

Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей со штатным объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены карточки памяти и батареи. Размер, см – 16х14,5х21. Вес, г – 210.

Описание

Fancier ALPHA 10 фотосумка кобура для камеры

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-52-Clean крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Clean крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Clean крышка для объектива 52 мм
Арт. NVF-9072
Fotokvant CAP-52-Clean крышка для объектива 52 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч

Fotokvant CAP-52-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 52 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину

Видео

Уильям Эгглстон – пионер американской цветной фотографии
Уильям Эгглстон – пионер американской цветной фотографии
Штативные головки
Штативные головки
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.