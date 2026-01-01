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Cullmann RIO Fit 100 mint сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 mint сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 mint сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann RIO Fit 100 mint сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann
Артикул: DAN-1241

Cullmann RIO Fit 100 mint - сумка для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом и зеленом цветах. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - зеленый.

Описание

Cullmann RIO Fit 100 mint сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

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