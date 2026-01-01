images
images
images
Cullmann RIO Fit 100 dark blue сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 dark blue сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 dark blue сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann RIO Fit 100 dark blue сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann
Артикул: DAN-1240

Cullmann RIO Fit 100 dark blue - сумка для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом и зеленом цветах. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - синий.

Описание

Cullmann RIO Fit 100 dark blue сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.