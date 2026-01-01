Артикул: DAN-1240

Cullmann RIO Fit 100 dark blue - сумка для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом и зеленом цветах. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - синий.