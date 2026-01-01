Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники

Описание

Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительный карман могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.

Система "гамак" поддерживает зеркальную фотокамеру над дном сумки объективом вниз, надежно защищая ее.

Основание изготовлено из прочного прессованного материала EVA. Оно предохраняет камеру, когда сумку необходимо поставить на землю. У сумки имеется регулируемый наплечный ремень и ручка для переноски в руках. Вес – 0,34 кг. Материал – нейлон.