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Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники
Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники

Case Logic SLRC-201-BLACK сумка для фототехники

Case Logic
Артикул: NVF-8950

Case Logic SLRC-201-BLACK – сумка для фототехники.

Послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Размер – 25,4x15,2x16,5 см.

Описание

Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительный карман могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор.

Система "гамак" поддерживает зеркальную фотокамеру над дном сумки объективом вниз, надежно защищая ее.

Основание изготовлено из прочного прессованного материала EVA. Оно предохраняет камеру, когда сумку необходимо поставить на землю. У сумки имеется регулируемый наплечный ремень и ручка для переноски в руках. Вес – 0,34 кг. Материал – нейлон.

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