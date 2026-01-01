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Benro Beyond Z30 фотосумка
Benro Beyond Z30 фотосумка
Benro Beyond Z30 фотосумка

Benro Beyond Z30 фотосумка

Benro
Артикул: NVF-8502

Benro Beyond Z30 – сумка-кобура для фотокамеры, послужит надежной защитой от механических повреждений, грязи и пыли. Ее можно носить как за ручку, так и на плечевом ремне. На верхней поверхности сумки расположена застежка-молния, обеспечивающая быстрый доступ к фотоаппарату. Основное отделение для зеркальной камеры подходит для большинства моделей с пристегнутым объективом. В дополнительные карманы и основной отсек могут быть добавлены 1-2 фильтра, чистящий карандаш и запасной аккумулятор. Размер, см – 15х11,5х27. Вес, кг – 0,66.

Описание

Benro Beyond Z30 фотосумка

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