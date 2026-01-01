Характеристики:
- Размер: длина 81 см, ширина 66 см (12,7 см в сложенном виде)
- Вес 0,450 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KSB-050 Gel Roll чехол для гелевых фильтров
Чехол для гелевых фильтров вместимостью до 100 фильтров. В свернутом виде фиксируется с помощью липучек, предусмотрена ручка для переноски.
Характеристики:
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