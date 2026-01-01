Rekam Vest 10 XXL фотожилет светло-коричневый

Необходимый аксессуар практически для каждого фотографа. Может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала. Конструкция жилета тщательно продумана и функциональна – множество карманов, надежно закрывающихся на молнии, позволяет фотографу всегда иметь под рукой все необходимое для фотосъемки. Внутри жилета сетчатая подкладка за счет которой можно чувствовать себя комфортно в любую погоду.
DGTape UM Gaffa Tape Green Fluorescent - тейп ультраматовый зеленый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива r воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - зеленый, ультраматовый.