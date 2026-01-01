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Rekam Vest 10 XXL фотожилет светло-коричневый

Rekam Vest 10 XXL фотожилет светло-коричневый

Rekam
Артикул: NVF-2434

Rekam Vest 10 XXL – удобный универсальный жилет для фотографа. Состав: 35% хлопок, 65% полиэстер. Состав сетки-подкладки – 100% полиэстер. Размер XXL.

Описание

Необходимый аксессуар практически для каждого фотографа. Может быть прекрасным подарком для фотографа-профессионала. Конструкция жилета тщательно продумана и функциональна – множество карманов, надежно закрывающихся на молнии, позволяет фотографу всегда иметь под рукой все необходимое для фотосъемки. Внутри жилета сетчатая подкладка за счет которой можно чувствовать себя комфортно в любую погоду.

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