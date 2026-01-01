Manfrotto PL-E-702 Pro Light Camera E-702 дождевой чехол

Артикул: OLE-0737

Manfrotto PL-E-702 Pro Light Camera E-702 – чехол для защиты от дождя, снега и пыли. Подходит для зеркальной камеры с установленным объективом 70–200 мм. Чехол изготовлен из прочного влагонепроницаемого материала с прозрачной вставкой из термопластичного полиуретана. Двойные застежки на молниях помогут быстро развернуть и снять крышку. Двойные рукава позволяют пользоваться камерой, удерживая ее в руках или установив на штатив.