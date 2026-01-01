Manfrotto PL-CRC-14 Pro Light Video CRC-14 дождевой чехол

Артикул: NVF-9727

Manfrotto PL-CRC-14 Pro Light Video CRC-14 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для фот- и видеокамер.

Чехол подойдет для видеокамер Sony F3, Panasonic AF100 в базовой конфигурации и зеркальных цифровых фотокамер с обвесом.

Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.

Вес - 200 грамм.