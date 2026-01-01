Manfrotto PL-CRC-13 Pro Light Video CRC-13 дождевой чехол

Артикул: NVF-9726

Manfrotto PL-CRC-13 Pro Light Video CRC-13 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для видеокамер.

Чехол подойдет для видеокамер Sony MC50, Canon XA 10 в базовой конфигурации.

Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.

Вес - 100 грамм.