Manfrotto PL-CRC-13 Pro Light Video CRC-13 дождевой чехол

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Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-CRC-13 Pro Light Video CRC-13 - защитный чехол от дождя, снега и пыли для видеокамер.
Чехол подойдет для видеокамер Sony MC50, Canon XA 10 в базовой конфигурации.
Изготовлен из водонепроницаемого материала, прозрачная часть чехла из термопластичного полиуретана (ТПУ). Термопластичный полиуретан обладает высокой прозрачностью, прочностью, эластичностью, устойчив к продольному изгибанию и перепадам температур. Использование ТПУ значительно увеличивает долговечность и повышает качество изделия.
Вес - 100 грамм.
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