Lowepro S&F Technical Vest black разгрузочный жилет размер S/M

Описание

Жилет LowePro S&F Technical Vest (S/M) состоит из двух плечевых регулировок, позволяющих выставить удобную посадку даже в случае, если вы надели рубашку с короткими рукавами или ветровку. Держатель отворота ремешка обеспечивает защиту ремешка вашей камеры, пока вы находитесь в движении с помощью прочных ремней.

Жилет также оснащен кольцами SlipLock для крепления дополнительных сумок, двумя удобными нагрудными карманами, скрытым, внутренним портом кабеля для маршрутизации, а также задним запасным карманом для хранения мало используемых аксессуаров.

Характеристики: