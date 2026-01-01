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Lowepro S&F Technical Vest black разгрузочный жилет размер S/M
Lowepro S&F Technical Vest black разгрузочный жилет размер S/M
Lowepro S&F Technical Vest black разгрузочный жилет размер S/M

Lowepro S&F Technical Vest black разгрузочный жилет размер S/M

Lowepro
Артикул: NVF-6169

Lowepro S&F Technical Vest black разгрузочный жилет размер S/M – отличный выбор для фотографов, которые используют одновременно большое количество фототехники. Экипировка разработана специально для удобного ношения тяжелой аппаратуры и оборудования.

 

Описание

Жилет LowePro S&F Technical Vest (S/M) состоит из двух плечевых регулировок, позволяющих выставить удобную посадку даже в случае, если вы надели рубашку с короткими рукавами или ветровку. Держатель отворота ремешка обеспечивает защиту ремешка вашей камеры, пока вы находитесь в движении с помощью прочных ремней.

Жилет также оснащен кольцами SlipLock для крепления дополнительных сумок, двумя удобными нагрудными карманами, скрытым, внутренним портом кабеля для маршрутизации, а также задним запасным карманом для хранения мало используемых аксессуаров. 

Характеристики:

  • размер – S/M
  • вес, кг – 0,6 
  • внешняя ткань – сетка из нейлона 400D и нейлон 420D AZ dobby

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black – чехол для вспышки имеет оригенальную конструкцию. Аксессуар, помещаемый вовнутрь, становится «подпружиненным», что облегчает его извлечение, а откидная створка и наклонная форма сумочки делает доступ к ее внутренней части быстрым и удобным.

2 490 ₽
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