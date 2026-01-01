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Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black ремень размер L/XL для разгрузки
Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black ремень размер L/XL для разгрузки

Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black ремень размер L/XL для разгрузки

Lowepro
Артикул: NVF-6152

Lowepro S&F Deluxe Technical Belt black размер L/XL – пояс являющийся основной частью системы Lowepro S&F, вокруг которой строится переноска сумок и чехлов.

Описание

Пояс Lowepro S&F Deluxe Technical Belt рассчитан на тяжелые нагрузки. Эргономичная и гибкая конструкция имеет несколько SlipLock- вкладок, к которым можно прикрепить любые S&F™ или SlipLock™ сумочки, кейсы (всего до 11 штук), которые будут удобно сидеть на поясе.

Специальная подушечка на пояснице обеспечит дополнительную поддержку там, где это необходимо и идеально подойдет для ношения с одним из Lowepro’s Toploader Pro™ AW bags.

Пара из Lowepro S&F Deluxe Technical Belt и Lowepro S&F Technical Vest обеспечит удобную и эффективную работу любому фотографу.

Основным материалом, используемым при производстве пояса является специальная 3D-сетка, обеспечивающая хорошую вентиляцию, прочность и долговечность.

Характеристики:

  • размер L/XL подойдет пользователям с охватом талии, см – 110-165
  • вес, кг – 0,8

 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW black – чехол для вспышки имеет оригенальную конструкцию. Аксессуар, помещаемый вовнутрь, становится «подпружиненным», что облегчает его извлечение, а откидная створка и наклонная форма сумочки делает доступ к ее внутренней части быстрым и удобным.

2 490 ₽
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