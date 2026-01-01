Fotokvant Mask-07M Fangs маска для фотографов клыки размер M

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Маска Fotokvant Mask-07M Fangs для фотографов "Клыки", размер M.
Тканевая защитная маска черного цвета с принтом клыки. Изготовлена из хлопка. Не вызывает раздражения и аллергии, дает возможность нормально дышать. Боковые лямки надежно поддерживают маску, и она плотно прилегает к лицу. Модель - унисекс. Размер - М.
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