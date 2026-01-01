Fotokvant Mask-01M Smile маска для фотографов улыбка размер M

Артикул: DAN-4526

Маска Fotokvant Mask-01M Smile для фотографов улыбка, размер M.

Тканевая защитная маска черного цвета с принтом улыбка. Изготовлена из хлопка. Не вызывает раздражения и аллергии, дает возможность нормально дышать. Боковые лямки надежно поддерживают маску, и она плотно прилегает к лицу. Модель - унисекс. Размер - М.