Filmmakers wear Doudle fleece hood балаклава цвет молочный, размер L

Артикул: DAN-2803

Балаклава Filmmakers wear Doudle fleece hood, цвет молочный, размер L.

Флисовая двухслойная балаклава убережет фотографа от холода во время съемки в экстремальных зимних условиях. Изготовлена из качественного материала и имеет затяжки для удобной и комфортной посадки. Доступна в четырех цветах и двух размерах. Цвет - молочный, размер - L.