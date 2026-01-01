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Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер
Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер

Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер

Flama
Артикул: MTG-2873

Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер. Для зеркальных камер среднего размера и крупных ультразумов станет необходимым аксессуаром для любительской и профессиональной съемки – и под водой, и в плохую погоду. Чехол незаменим для тех, кто любит активные приключения, экстремальный спорт и путешествия.

Описание

Надежная защита объектива. Специальное стекло с многослойным ультрафиолетовым просветлением обеспечит качественные кадры с минимумом искажений и будет способствовать точной реалистичной цветопередаче. Бокс Flama FL-WP-S5 предполагает использование оптики с зумом: тубус для объектива оснащен прочным удлинительным кольцом.

Очень комфортный в работе корпус. Бокс абсолютно прозрачен: прекрасно видны все кнопки управления камерой, дисплей. Шейный ремешок способствует удобству и безопасности работы с камерой. Бокс Flama FL-WP-S5 хорошо держит форму.
Высокая степень гидроизоляции. Гибкий пластиковый материал блокирует влагу настолько хорошо, что может быть использован даже под водой – на глубине до 5 метров.

Материал: поликарбонат, поливинилхлорид

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