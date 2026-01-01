Flama FL-WP-S5 водонепроницаемый бокс для цифровых зеркальных фотокамер

Описание

Надежная защита объектива. Специальное стекло с многослойным ультрафиолетовым просветлением обеспечит качественные кадры с минимумом искажений и будет способствовать точной реалистичной цветопередаче. Бокс Flama FL-WP-S5 предполагает использование оптики с зумом: тубус для объектива оснащен прочным удлинительным кольцом.



Очень комфортный в работе корпус. Бокс абсолютно прозрачен: прекрасно видны все кнопки управления камерой, дисплей. Шейный ремешок способствует удобству и безопасности работы с камерой. Бокс Flama FL-WP-S5 хорошо держит форму.

Высокая степень гидроизоляции. Гибкий пластиковый материал блокирует влагу настолько хорошо, что может быть использован даже под водой – на глубине до 5 метров.



Материал: поликарбонат, поливинилхлорид