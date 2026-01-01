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Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер
Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер

Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер

Flama
Артикул: MTG-2872

Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер. Предназначен для фотокамер среднего размера. Подобный аксессуар незаменим для съемки экстремального спорта, он порадует любителей приключений и подводной фотоохоты.

Описание

Функциональный тубус для объектива. Бокс Flama FL-WP-570 может быть использован для камер с зум-объективом благодаря удлинительному кольцу на тубусе. Прочная конструкция дополняется высококачественным стеклом с ультрафиолетовым мультипросветлением, обеспечивающим яркость и реалистичность изображения.

Незаметный в управлении камерой кофр. Прозрачный, мягкий и очень прочный материал, из которого сделан корпус бокса Flama FL-WP-570, позволяет контролировать настройки фотоаппарата: сквозь стенки чехла видны все кнопки и дисплей. Шейный ремешок позаботится о страховке камеры в момент активных движений фотографа.

Выносливая конструкция для подводной съемки. Заснять красоту подводного мира обычной камерой – нет ничего проще! Бокс рассчитан на съемки на глубине до 10 метров. Его маленький вес не создаст неудобств в работе.

Материал: поликарбонат, поливинилхлорид

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