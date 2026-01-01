Flama FL-WP-570 водонепроницаемый бокс для цифровых фотокамер

Описание

Функциональный тубус для объектива. Бокс Flama FL-WP-570 может быть использован для камер с зум-объективом благодаря удлинительному кольцу на тубусе. Прочная конструкция дополняется высококачественным стеклом с ультрафиолетовым мультипросветлением, обеспечивающим яркость и реалистичность изображения.



Незаметный в управлении камерой кофр. Прозрачный, мягкий и очень прочный материал, из которого сделан корпус бокса Flama FL-WP-570, позволяет контролировать настройки фотоаппарата: сквозь стенки чехла видны все кнопки и дисплей. Шейный ремешок позаботится о страховке камеры в момент активных движений фотографа.



Выносливая конструкция для подводной съемки. Заснять красоту подводного мира обычной камерой – нет ничего проще! Бокс рассчитан на съемки на глубине до 10 метров. Его маленький вес не создаст неудобств в работе.



Материал: поликарбонат, поливинилхлорид