Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры

Описание

За счет раздельного хранения аксессуаров с помощью мягкой регулируемой перегородки, осуществляется надежная защита всего оборудования.

Карман на молнии и сетчатые карманы как нельзя лучше подходят для хранения мелких аксессуаров и дополнительных устройств. Для хранения мелочей также предусмотрена панель-органайзер.

Сумка имеет конструкция DuraBase, которая обеспечивает полную защиту от воды и устойчивость.

На двойную молнию на основном отделении можно повесить замок для предотвращения несанкционированного вскрытия.

Сумка снабжена ручкой для переноски.