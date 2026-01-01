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Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры
Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры

Case Logic SLRC-208-BLACK чехол твердый для экшен-камеры

Case Logic
Артикул: NVF-8954

Case Logic SLRC-208-BLACK – чехол твердый для экшен-камеры.

Чехол предназначен для транспортировки камеры GoPro, штатива, пульта дистанционного управления, креплений и аксессуаров. Размер – 22x9x16 см. Вес – 0,21 кг.

Описание

За счет раздельного хранения аксессуаров с помощью мягкой регулируемой перегородки, осуществляется надежная защита всего оборудования.

Карман на молнии и сетчатые карманы как нельзя лучше подходят для хранения мелких аксессуаров и дополнительных устройств. Для хранения мелочей также предусмотрена панель-органайзер.

Сумка имеет конструкция DuraBase, которая обеспечивает полную защиту от воды и устойчивость.

На двойную молнию на основном отделении можно повесить замок для предотвращения несанкционированного вскрытия.

Сумка снабжена ручкой для переноски.

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