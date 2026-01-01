Kupo EZ-TIE Small Black стяжка-хомут 10 шт цвет черный

Характеристики:
В комплекте - 10 шт
Ширина - 20 мм, длина - 41 см
Цвет - черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo EZ-TIE Small Black - стяжка-хомут идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.
Изготовлено на швейцарском оборудовании. Лента липучки с микрокрючками класса А характеризуется прочностью на отрыв и сдвиг благодаря 55 крючкам на кв.дюйм, и долгим сроком эксплуатации благодаря неворсистым микропетлям (42 нити на кв. дюйм). Моющийся материал, устойчивый к обесцвечиванию в UV, ярлык для пометок.
Характеристики:
В комплекте - 10 шт
Ширина - 20 мм, длина - 41 см
Цвет - черный
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