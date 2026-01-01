Kupo BG4506 стяжка-петля 50 шт

Описание

Стяжка-петля очень проста в использовании: протяните петлю через крепежное отверстие или вокруг закрепляемых объектов, накиньте ее на пластиковый шар, закрепите петлю на точке соединения для надёжности.



Отлично подходит для крепления ткани к раме "butterfly", связывания и закрепления кабелей, стоек, в качестве быстрого крепежа на выездных съемках.



Петля изготовлена из эластичного тросика диаметром 4,5 мм и пластикового шарика диаметром 28 мм. Растягивается в диапазоне 6" - 8".

Особенности:

В комплекте - 50 шт

Цвет - черный