DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м фиолетовый

Арт. DAN-7916

Студийный тейп Fotokvant GP-2555 White gaffer tape белый.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - белый.