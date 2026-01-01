Allcolor 691 PROFI white матовый белый 50 мм x 50 м

Водонепроницаем. «GafferTape» имеет хорошую адгезию. Хорошо держится даже на шероховатых и неровных поверхностях. В течение двух недель после наклейки, Вы можете бесследно удалить этот тейп с большинства стандартных поверхностей.Тэйп легко рвется вручную. Лента имеет матовую, не скользкую поверхность. На ней можно писать ручкой, фломастером или краской - а это важно для различного рода прикладных задач.
CoMica CVM-DL-XLR переходник. Профессиональный адаптер позволяет вывести звук с микрофона с выходом mini Jack 3.5 мм на два выхода XLR с левым и правым каналом. Представленный аксессуар обеспечивает безупречное качество передачи сигнала и записи звука. CoMica CVM-DL-XLR выполнен из высококачественных материалов и покрытием из гибкого силикона. Характеризуется повышенной износоустойчивостью и простотой использования.