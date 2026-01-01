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KUPO KCP-194 Lockable swivel rod clamps for 5/8"-5/8" зажим двойной
KUPO KCP-194 Lockable swivel rod clamps for 5/8"-5/8" зажим двойной

KUPO KCP-194 Lockable swivel rod clamps for 5/8"-5/8" зажим двойной

Kupo
Артикул: MTG-1893

KUPO KCP-194 Lockable swivel rod clamps for 5/8"-5/8" зажим двойной. Зажимы U-Grip от KUPO - это система крепления профессионального качества, разработанная в том числе для придания автомобильным креплениям устойчивости и устранения вибрации камеры и освещения.
Идеальное решение для точного монтажа. Зажимы с захватом 5/8" (16 мм), с возможностью полного поворота относительно друг друга. Рукоятка с храповым механизмом для фиксации стержня одновременно с зажимом.

Описание

Характеристики:

  • Захват Ø16 мм
  • Вес 0,100 кг
  • Материал алюминий

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