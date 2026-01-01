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-10 %
Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 штанга гибкая
Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 штанга гибкая

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 штанга гибкая

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4746

Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4.

Гибкая штанга длиной 56,5 см, на концах имеет стандартные шпиготы 5/8 дюйма с винтами с резьбой 1/4", вес 630 г. Нагрузка на изгиб до 3 кг.


Описание

Штанга предназначена для установки различного фото-оборудования (в том числе компактных вспышек) и точного позиционирования его относительно объекта съемки. Имеет неограниченный ресурс на изгиб.

Установка возможна как на стойки, так и на столешницы, трубы, перекладины (с помощью зажимов и держателей). Вес устанавливаемого оборудования до 3 кг.

На концах штанги находятся латунные шпиготы с винтовыми резьбами 1/4 дюйма. Штанги серии Falcon Eyes FlexArm можно объединять друг с другом создавая длинные, гибкие и надежные держатели фототехники.

Характеристики:

  • длина - 56,5 см
  • диаметр - 18 мм
  • материал - анодированный металл
  • вес - 630 г

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