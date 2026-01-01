Kupo KSC-16 3" вакуумный держатель с штифтом

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.
Диаметр присоски 3" (7.62 см)
Крепление - штифт 5/8" (16 мм)
Протектор для резиновой присоски в комплекте.
Вес 0.140 кг
Допустимая нагрузка 7 кг
Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.