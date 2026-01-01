Kupo KSC-16 3" вакуумный держатель с штифтом

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.

Диаметр присоски 3" (7.62 см)

Крепление - штифт 5/8" (16 мм)

Протектор для резиновой присоски в комплекте.

Вес 0.140 кг

Допустимая нагрузка 7 кг