Kupo KSC-106 10" вакуумный держатель c площадкой и винтом

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.

Диаметр присоски 10" (25.4 см)

Крепление - площадка cheese plate.

Стартеры 1-1/2" длиной 9 см для использования с рейловой системой.

Протектор для резиновой присоски в комплекте.

Вес 3,9 кг

Допустимая нагрузка 15 кг.