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Kupo KSC-106 10" вакуумный держатель c площадкой и винтом

Kupo KSC-106 10" вакуумный держатель c площадкой и винтом

Kupo
Артикул: DAN-8036

Kupo KSC-106 10"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.
Диаметр присоски 10" (25.4 см)
Крепление - площадка cheese plate.
Стартеры 1-1/2" длиной 9 см для использования с рейловой системой.
Протектор для резиновой присоски в комплекте.
Вес 3,9 кг
Допустимая нагрузка 15 кг.

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